長榮航勤員工集體休假 機師職業工會聲明支持

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（中央社記者張雄風台北1日電）長榮航勤員工今天自發性發起元旦依法休假不出勤，影響貨機和客運航班。桃園市機師職業工會今天發布聲明，支持長榮航勤員工合法休假行動。

長榮海運年終獎金發45個月，長榮航空年終獎金也有3個月，不過負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終只有1個月，遠低於集團其他公司，因此長榮航勤員工自發性發起元旦依法休假不出勤，導致貨機和客運航班受到影響。

桃園市機師職業工會今天發布聲明，據機師工會所知，自上一年度新台幣1萬元「激勵」年終獎金之後，長榮航勤失望的員工出走已超過1/4，但在公司遲遲未展開人力補充與調薪招募員工的情況下，剩餘的長榮航勤員工在2022年往往必須以缺員方式努力打拚。

機師工會指出，長榮航勤員工不僅在原本的客貨機業務上服務母公司長榮航空不遺餘力，完全以人力搬運、裝載的客艙載貨，更是考驗著航勤員工們技術、體力、細心合作的重大作業；基層員工已多次表達不滿，但皆被漠視。

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機師工會認為，在母公司長榮航空獲利創下歷史、子公司業務大成長的同時，專業經理人仍不願分潤予辛勞的員工；年終僅僅只是最後一根稻草，過往累積對員工辛勞的漠視、基層人力數字問題的聲音永遠被打壓，這些種種的累積才是壓垮航勤人員的重擔。

機師工會呼籲長榮航勤與母公司長榮航空，此刻該是考驗著公司是否秉持著創辦人理念「創造利潤、照顧員工、回饋社會」的關鍵時刻；並向所有的飛行人員呼籲，對自己的班機延誤心平氣和地看待，適時對地勤人員予以鼓勵。（編輯：張雅淨）1120101