長榮航勤休假風波 桃市勞動局：可申請勞資調解

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負責貨物裝卸、旅客行李搬運等工作的長榮航勤員工不滿年終僅1個月，元旦假期間集體休假影響客貨機航班。桃園市勞動局2日表示，勞方可由工會提起勞資爭議調解，未加入工會但有相同主張的勞工若逾10人也可提出。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年1月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）長榮航勤員工不滿年終僅1個月，元旦假期間集體休假影響客貨機航班。桃園市勞動局今天表示，勞方可由工會提起勞資爭議調解，未加入工會但有相同主張的勞工若逾10人也可提出。

長榮海運年終獎金45個月，長榮航空年終獎金3個月，但負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙及航機清潔等工作的長榮航勤年終卻只有1個月，遠低於集團其他公司，長榮航勤員工自發性發起元旦假期間依法休假不出勤。

根據民航局發布新聞稿，長榮航勤COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前員工2490人，目前1890人，昨天上午原本安排327名人力，但97人臨時請假；午班安排291名人力，54人臨時請假，導致長榮航班無法正常運作。

桃園市政府勞動局今天下午發布新聞稿指出，勞資雙方對於年終獎金發放額度若有爭議，依勞資爭議處理法規定，勞方可由工會向勞動局提起勞資爭議調解，「未加入工會，而具有相同主張的勞工達十人以上」，也可提起勞資爭議調解，呼籲長榮航勤可向勞動局申請調解。

勞動局表示，COVID-19疫情期間航空產業勞工遭受衝擊甚鉅，雖然部分航空業者可向政府申請補貼，但員工薪資收入仍無法與疫情前水準相比，航空產業業者應正視員工因工作型態特殊所致的辛勞、疫情期間與公司共體時艱的堅毅，發放合理的年終。

疫後的復甦，勞動局指出，這是航空產業所有員工期待已久時刻，員工是企業經營最重要的資產，年關將近，更是航空產業在後疫情時代與員工攜手努力的重要關鍵時刻，只有適時給予經濟上獎勵，才能激勵員工向心力，與員工共創共榮雙贏局面。（編輯：戴光育）1120102