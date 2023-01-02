年終獎金爭議 王國材：長榮集團應讓員工好過年

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）長榮航勤員工不滿年終獎金只有1個月，遠低於集團其他公司，昨天及今天持續有員工臨時集體休假，造成航班延誤。交通部長王國材說，長榮集團應讓員工好過年。

王國材今天接受不同媒體訪問時，都提到長榮航勤員工工作辛苦，公司雖然沒有賺錢，但長榮集團賺大錢，應該從集團的高度來處理和協助子公司照顧員工，讓員工好過年，長榮集團應該妥善處理，讓紛爭早日落幕。

王國材強調，員工是公司的最重要支柱，請長榮集團妥善照顧員工，讓紛爭早日落幕。

長榮航勤員工主要不滿同集團的長榮海運年終獎金有45個月，長榮航空也有3個月，長榮航勤卻只有1個月。

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因長榮集團各公司的人員招聘及會計都是獨立運作，請長榮集團讓員工好過年是否影響公司治理，王國材接受中央社記者訪問表示，這是交通部的態度，請長榮集團照顧員工，並不是要其他公司拿錢，至於該給長榮航勤多少年終獎金、該如何照顧員工，由長榮集團去談，例如可以協助借錢。

至於交通部國營事業中，近2年桃園國際機場公司因航班大減，嚴重虧損，是否也應由同屬交通部賺錢的中華郵政公司或台灣港務公司補貼，王國材說，情況不一樣，國營公司績效獎金都有政策性因素可以調整。（編輯：管中維）1120102