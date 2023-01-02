更多編輯台推薦新聞：
北一女美國玫瑰花車遊行路線搶先看 觀眾露宿街頭卡位
生活

北一女美國玫瑰花車遊行路線搶先看 觀眾露宿街頭卡位

全文／總統新年談話：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助
政治

全文／總統新年談話：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

年終獎金爭議 王國材：長榮集團應讓員工好過年

2023/1/2 13:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北2日電）長榮航勤員工不滿年終獎金只有1個月，遠低於集團其他公司，昨天及今天持續有員工臨時集體休假，造成航班延誤。交通部長王國材說，長榮集團應讓員工好過年。

王國材今天接受不同媒體訪問時，都提到長榮航勤員工工作辛苦，公司雖然沒有賺錢，但長榮集團賺大錢，應該從集團的高度來處理和協助子公司照顧員工，讓員工好過年，長榮集團應該妥善處理，讓紛爭早日落幕。

王國材強調，員工是公司的最重要支柱，請長榮集團妥善照顧員工，讓紛爭早日落幕。

長榮航勤員工主要不滿同集團的長榮海運年終獎金有45個月，長榮航空也有3個月，長榮航勤卻只有1個月。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

因長榮集團各公司的人員招聘及會計都是獨立運作，請長榮集團讓員工好過年是否影響公司治理，王國材接受中央社記者訪問表示，這是交通部的態度，請長榮集團照顧員工，並不是要其他公司拿錢，至於該給長榮航勤多少年終獎金、該如何照顧員工，由長榮集團去談，例如可以協助借錢。

至於交通部國營事業中，近2年桃園國際機場公司因航班大減，嚴重虧損，是否也應由同屬交通部賺錢的中華郵政公司或台灣港務公司補貼，王國材說，情況不一樣，國營公司績效獎金都有政策性因素可以調整。（編輯：管中維）1120102

#長榮集團
#王國材
#交通部長
王國材
長榮航勤集體休假 王國材致電長榮航空董事長 台鐵公司化 王國材估112年訂子法編預算設董事會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族