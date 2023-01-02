空服員工會挺航勤 籲妥善處理勞資關係

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（中央社記者張雄風台北2日電）桃園市空服員職業工會今天發表聲明強調「一線挺一線，空服挺地勤」，呼籲業者妥善處理勞資關係，改善高強度勞動、不合理薪資及休假限制等問題，不要重蹈2016年和2019年罷工的覆轍。

長榮海運年終獎金45個月，長榮航空年終獎金3個月，但負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙及航機清潔等工作的長榮航勤年終卻只有1個月，遠低於集團其他公司，長榮航勤員工自發性發起元旦假期間依法休假不出勤。

桃園市空服員職業工會今天發布聲明稿，強調「一線挺一線，空服挺地勤」，盼航空公司儘速改善航勤人員勞動條件；員工不滿年終獎金發放太少，只是冰山一角，經年累月的高強度勞動、不合理的薪資水平、休假被限制等問題都亟需改善。

聲明稿指出，雖然長榮航空和長榮航勤公司截至目前為止，仍對外表示「年終和調薪沒有少」、「沒辦法保證加薪」，和航勤人員期望甚遠，極有可能春節期間再發生集體請假的爭議。

聲明稿提到，雖然桃園市空服員職業工會會員的工作或許會因班機延誤遭受影響，然而對於勞工爭取改善勞動條件的集體行動，希望會員能展現勞勞相挺的精神，體恤一線地勤人員並給予支持鼓勵。

聲明中呼籲業者誠心面對地勤人員的訴求，妥善處理勞資關係，切勿繼續輕視態度回應，無論是要相互支援人力、或以高薪聘僱臨時外包人員、甚至由董事長下場搬行李等作秀行為，都彷彿繼續對一線人員表達「不爽不要做」，這些作為都終將導致全體地勤人員更為憤怒，業者應審慎處理。

根據民航局發布新聞稿，長榮航勤COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前員工2490人，目前1890人，昨天上午原本安排327名人力，但97人臨時請假；午班安排291名人力，54人臨時請假，導致長榮航班無法正常運作。（編輯：張雅淨）1120102