長榮部分航班仍延誤有改善 航勤董事長下場支援

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長榮航空2日部分航班仍延誤，長榮航勤調派人力支援，連董事長都下場，情況有改善。圖為長榮航勤員工1日自發性發起元旦依法休假不出勤，因此影響貨機和客運航班。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月1日

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）長榮航勤員工不滿年終獎金遠低於集團其他公司，昨天元旦上百人臨時休假，長榮航空許多航班延誤。今天部分航班仍延誤，長榮航勤調派人力支援，連董事長都下場，情況有改善。

長榮航勤不滿年終獎金只有1個月，遠低於集團長榮海運45個月、長榮航空3個月，部分員工昨天自發性發起元旦依法休假不出勤，造成長榮航空到昨晚7時有79班次航班延誤。

根據桃園國際機場公司資訊，部分長榮航空昨天深夜的航班延到今天上午起飛，包括舊金山、維也納、西雅圖、巴黎、溫哥華、洛杉磯，其中巴黎和洛杉磯起飛時間延誤逾1小時，其他延誤約8至41分鐘。

今天上午，宿霧、胡志明班機起飛時間分別延誤105及103分鐘，其他包括仁川、清邁、曼谷、新加坡及香港，延誤8至64分鐘。

不過，上午9時以後的長榮航班都顯示準時。

長榮航空清晨入境航班也有部分延誤，其中，洛杉磯、紐約、芝加哥延誤69到96分鐘，其他包括西雅圖、米蘭、福岡、大阪延誤3到27分鐘。

長榮航空接受中央社訪問說，長榮航勤調派部分行政人員協助支援，連董事長、總經理都下場，另外，也協調機場內派遣公司支應短缺的人力。

根據民航局昨天發布的新聞稿，長榮航勤COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前有員工2490人，目前有1890人，昨天上午原本安排327名人力，但有97人臨時請假；午班安排291名人力，有54人臨時請假，導致長榮航班無法正常運作。

民航局統計，至昨晚7時，共有79班次航班受到影響，其中入境航班35班次、出境航班44班次，其中，延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。

民航局長林國顯昨天先後致電長榮航空總經理孫嘉明與長榮航勤董事長陳有玉，要求落實對旅客權益的維護，並儘速與員工溝通；對於今天可能仍會有員工請假，林國顯要求陳有玉應設法增派人手處理，降低對航班與旅客的衝擊。對於員工目前提出的訴求，林國顯希望長榮航勤經營階層能正面、積極與員工溝通。（編輯：管中維）1120102