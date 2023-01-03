航空業勞資爭議 勞動部籲業者分享經營利潤

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（中央社記者張雄風台北3日電）航空業發生工會、員工對雇主發給獎金、調薪等勞資爭議，勞動部長許銘春今天呼籲經營團隊，應該將經營利潤與員工合理分享，善待基層員工，才能留才於企業，穩定勞資關係。

長榮海運年終獎金發45個月，長榮航空年終獎金也有3個月，不過負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終卻只有1個月，遠低於集團其他公司，因此長榮航勤員工自發性發起元旦依法休假不出勤，導致貨機和客運航班受到影響。

另外，桃勤企業工會本身也有勞資爭議，因此發出聲明拒絕介入支援，且將發起罷工投票，不排除在春節罷工。

勞動部部長許銘春天到訪台南市的東盟開發實業股份有限公司學甲廠企業工會、正道工業股份有限公司工會及奇美實業股份有限公司企業工會等三家工會，頒發締結團體協約獎勵金，並與工會及公司交流座談。

勞動部今天發布新聞稿表示，許銘春在座談會中針對近日航空業發生工會或員工對於雇主年終獎金及調薪爭議，呼籲經營團隊，應該將經營利潤與員工合理分享，善待基層員工，善盡企業社會責任，並盡最大誠意主動與工會協商溝通，唯有將員工視為企業最重要的家人，分享企業經營的果實，才能留才於企業，穩定勞資關係，創造企業永續經營。

許銘春也在座談會中期勉勞資雙方持續維持穩健勞資關係，共同攜手為公司打拼，繼續創造更好的員工福利。

許銘春提到，鼓勵及協助勞資雙方簽訂團體協約，勞動部每年也積極辦理獎勵工會簽訂團體協約等多項行政措施，以強化勞資雙方協商能力，減少及化解協商僵局。（編輯：陳清芳）1120103