桃園航勤協商資方釋善意 同意工會6訴求、年終獎金發放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園航勤公司企業工會日前提出6項訴求，但在去年12月30日勞資調解破裂，工會今天說，資方若無誠意不排除至交通部抗議。勞資雙方上午再度協商後，資方對工會訴求全數同意。

桃勤企業工會表示，航空業受疫情影響航班大減，機場地勤、空廚等行業也受影響，但政府紓困的薪資補貼並未真正涵蓋到地勤公司，經濟部與交通部所提相對應紓困方案不是不適用就是補助有限，迫使地勤公司以舉債方式支應營運開銷。

桃勤企業工會說，工會不斷向公司兩大股東喊話，請交通部監督由華航所派任的管理階層，並扮演好專業經營地勤的角色，「罷工是卑微勞工最後的吶喊」，若協商破裂，任何不可預期的衝突在所難免，請公司儘速拿出調整營運與照顧員工的可能方案。

工會也重申提出6大訴求，包括爭取夜間津貼調整由現行新台幣50元調整至75元；調薪4%，年終1個月加8萬及疫情激勵金1萬5000元；調整各職等薪資上限（依職工薪級表）；各級別操作津貼增加1000元，修護廠技術津貼2000元；原職等10年作業人員常態晉升；非編制人員，明確訂定轉任正職時間表。

桃園航勤企業工會上午9時，在企業工會辦公室外召開記者會，除表達訴求，也演出在疫情期間，資方未照顧員工的行動劇，在10時進入桃勤公司總部，與桃園航勤公司董事長王正明、總經理陳定銘等高層進行協商，經過1個多小時協商達成共識。

桃勤企業工會在會議後發布新聞稿表示，團體協約的簽訂與年終獎金發放，一直是支撐勞工不可或缺的環節，在今天的勞資協商會議上，董事長王正明釋出善意與激勵辛勞員工的方案，讓近期的勞資緊張出現曙光，也為今年的團協簽訂有好的開始，並且宣布，企業工會原先預計6日在交通部的陳抗活動確定取消。

桃園航勤公司也發出聲明表示，勞資雙方就工會所提團體協約6大訴求及年終獎金發放，尊重工會提案達成具體共識。其中涉及公司組織編制調整等，將依法提報董事會通過後分階段實施。

桃園航勤公司指出，今天的會議基於體恤基層員工辛勤奉獻及維繫公司永續經營，雙方迅速取得共識諒解。未來桃勤公司將秉持機場地勤業一貫守護國門順暢的企業使命，繼續提供旅客安心順意的高標準服務。（編輯：方沛清）1120104