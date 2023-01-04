吳德榮：6日起乾冷空氣南下 週末低溫探11度

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氣象專家吳德榮說，6、7日乾冷空氣南下，各地再降溫，7日晚間至8日清晨因強輻射冷卻加持，本島平地最低溫下探至攝氏11度。圖為民眾穿厚外套逛新北市淡水老街。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象專家吳德榮說，今天北台灣濕涼，明天氣溫略升，但6、7日乾冷空氣南下，各地再降溫，7日晚間至8日清晨因強輻射冷卻加持，本島平地最低溫下探至攝氏11度，8日白天起逐日回溫。

中央氣象局今天發布大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

另外，氣象局表示，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳）已觀測到2.3公尺浪高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天北、東偶雨、新竹以南多雲時晴，北台灣濕涼、中南部舒適，各地早晚微冷；明天冷空氣減弱，氣溫略升，西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，6、7日另一波偏乾的冷空氣南下，氣溫下降，7日晚至8日晨，因「強輻射冷卻」加持，有短暫觸及「大陸冷氣團」定義的機會，本島平地最低氣溫亦將降至11度，8日白天起冷空氣明顯減弱，氣溫回升。

吳德榮提到，6日乾冷空氣前緣掠過，北、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇；7日各地晴朗穩定，早晚氣溫很低；8日、9日持續晴朗穩定，各地白天溫暖舒適、早晚涼冷，日夜溫差大。

吳德榮說，10日中高層雲系移入，西半部有零星飄雨的機會，東半部仍有局部短暫雨。未來8至10天（11至13日）的模擬，空氣偏暖，尚無強冷空氣南下的跡象。（編輯：張芷瑄）1120104