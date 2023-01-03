日月潭美麗雲瀑驚鴻一瞥 濃霧籠罩遊艇禁航

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）冷空氣搭配水氣，日月潭今天清晨出現美麗雲瀑，美不勝收，接著變陰天並起濃霧，因此日月潭國家風景區管理處發布禁航通報，碼頭暫停開放，船舶禁止出航，視天氣即時調整。

霧鎖日月潭。當地居民表示，今天清晨在涵碧樓看見湖面出現「雲瀑」，低雲籠罩但仍可見遠方山頭，雲瀑從月牙灣方向現身、上下翻滾，搭配豔陽高照實在美不勝收，不久後，潭區天氣轉為陰天並起濃霧，這番美景以往多在春天季節現身，今年入冬後可說是首見。

交通部中央氣象局日月潭氣象站主任張永政接受媒體聯訪表示，台灣這幾天受東北季風及南方雲系北抬帶來水氣影響，局部山區及部分日月潭區發生低雲、濃霧等低能見度情形，尤其今天清晨因降雨趨緩，冷空氣將山上殘留水氣沿著山邊往下帶，形成美麗雲瀑現象。

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張永政指出，今天大氣低層仍有水氣存在，水氣搭配冷空氣造成低雲、濃霧，日月潭區能見度低於1公里，造成船隻禁航，未來幾天冷空氣、水氣仍會造成局部山區濃霧，提醒民眾駕車行經濃霧地區多注意。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處通知潭區遊艇業者，因日月潭水域濃霧、能見度差，各碼頭暫停開放、禁止出航，已出航船舶減速慢行、開航行燈、鳴笛、助手協助瞭望，儘速安全返航；日管處指出，今天上午約10時發布禁航通報，上午10時20分解除，上午10時50分再次發布禁航通報，視天氣即時調整。（編輯：陳仁華）1120103