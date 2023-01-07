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身障國中畢業生適性輔導安置 2/15開放報名

2023/1/7 12:33
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（中央社記者陳至中台北7日電）由教育部舉辦的112學年度身心障礙學生適性輔導安置，目前正進行模擬志願選填，預計2月15日正式開放報名。身障安置分成3類，只能擇一類報名。

教育部今天發布新聞稿指出，112學年度身心障礙學生適性輔導安置1月3日到16日為模擬志願選填，2月15日正式開放報名。這項管道是為提供身心障礙學生更多元的適性入學機會，分成3類方式，依照障礙別和輕重程度，可選擇安置於特殊教育學校、集中式特殊教育班、或是高級中等學校的一般班級。

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教育部表示，學生只能選擇一種安置類別報名，且不能重複參加台北、高雄等直轄市自辦的適性輔導安置，違者會取消資格。學生和家長可先瞭解各就學區特教資源，選擇最合適的學校類科。

上述管道資格限制為民國111年12月31日前登錄有案的確認身心障礙學生。應屆畢業生由國中集體報名，非應屆畢業生也要回到原就讀國中報名。相關資訊可參考國教署身心障礙學生適性輔導安置網站。（編輯：管中維）1120107

#身心障礙
#適性輔導
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