台南水道博物館推初一走春 神明加持小禮限量送

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台南山上花園水道博物館與山上天后宮合推大年初一行春禮，遊客持當天博物館門票前往山上天后宮，並在廟方粉絲專頁按讚，可獲限量鑰匙圈或黃金黑糖1份。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月8日

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南山上花園水道博物館與山上天后宮合推大年初一行春禮，民眾持當天水道博物館門票前往山上天后宮，並在天后宮粉絲頁按讚，可獲限量玉二媽鑰匙圈或黃金黑糖，鼓勵民眾到郊區走春。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上天后宮位於水道博物館旁，奉祀的玉二聖母在地方有許多神蹟傳說，包括曾在早年瘟疫盛行時舉辦「過火」科儀，將符令焚投井中，解救生民，因此一直是地方信仰中心。

文化局表示，相關傳說中將井水潔淨，使民眾獲得健康，也和水道設置目的一致，因此水道博物館開館以來，就和廟方保持密切互動，去年底配合台南水道啟用百年慶，還曾在山上天后宮舉辦製茶活動，吸引不少民眾參加。

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山上天后宮主委蕭明賢表示，水道博物館開館以來帶動人潮，今年年節假期長達10天，預料遊客會相當多，希望透過與水道博物館合作，將人潮帶進周邊社區，讓更多人深度了解山上之美。

文化局指出，山上天后宮在春節假期舉辦迎春接福活動，參加七星橋祈福及走春民眾可獲限量玉二媽鑰匙圈或黃金黑糖，並與水道博物館合作，在大年初一（22日）提供500份鑰匙圈及500份黑糖，水道博物館遊客持當天門票前往山上天后宮，並在廟方粉絲專頁按讚，可擇一兌換。（編輯：陳仁華）1120108