無薪假減近5000人 旅行社及製造業最顯著

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（中央社記者張雄風台北9日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）實施人數1萬3499人，較上期減少4993人，主要在旅行社及製造業各減約1700人最顯著；今年因景氣影響，外銷產業實施的情況比較需要關注。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2017家，實施人數1萬3499人；較3日公布實施家數計2661家，實施人數1萬8492人相比，這次家數減少644家，人數減少4993人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這一期停止實施的因素除了月底、年底的效應之外，主要是在製造業及支援服務業（旅行社）在人數上都有大幅減少的情況，分別淨減少約1700多人。

黃維琛指出，支援服務業因為邊境管制開放，加上農曆春節前需求出現，因此有大幅度下修；然而目前仍有6000多人實施中，主要是比較小型的旅行社，一來是飛機機位沒有完全開放，另外，以中國為主的旅遊市場，大家仍有擔心，因此相關的旅行社仍未恢復量能；若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情能更穩定到一個程度，比較有機會回到之前的情況。

黃維琛提到，內需型的產業，如住宿及餐飲業、批發及零售業等也都有下修的情況；值得一提的是，在運輸及倉儲業中，國籍航空本期全都停止實施，境外航空（以飛中國大陸為主）仍有部分實施。

其中住宿業喊缺工，卻仍有部分業者實施減班休息，黃維琛解釋，實施的業者與支援服務業的情況相似，由於機位未滿、團客量還未恢復，且主要服務的對象不同，因此目前仍未完全停止實施。

製造業部分，黃維琛說，各業別都有減少的情況，較明顯的是在資訊電子類別中有2家，包含印刷電路業者及光電業者，各減約300多人。受影響較大的仍然是外銷為主的業者，如金屬機電業在這期仍有增減。

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黃維琛進一步說明，經詢問製造業者，由於1月連假多，因此許多業者選擇暫停實施，過完農曆年後再觀察；經濟景氣瞬息萬變，若過完年後接單恢復可能就不實施，或是會在2月份再協商實施無薪假，相關資料會轉經濟部協助業者。

黃維琛分析，近兩年實施情況都是在年初大幅下修，去年1月10日公布的數字人數減少8784人，也是去年減幅最大的一期；比較這兩年的影響因素，都有受到疫情影響，去年是內需產業受衝擊較明顯，但製造業穩定；今年則是景氣因素影響較大，製造業後續實施情況仍要再觀察。（編輯：管中維）1120109