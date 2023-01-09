北部先回暖再轉冷 15日冷氣團南下低溫探14度

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象局今天表示，未來一週北部氣溫開低走高又轉冷，11日前偏涼，高溫約攝氏20度；12日至14日回暖，高溫回到26、27度；15日起大陸冷氣團南下，白天高溫約20度、低溫探14度。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，預計東北季風影響至11日清晨，11日白天起減弱，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨；12至14日雨區再縮小，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

張承傳表示，明天至14日各地低溫變化不大，約17、18度，明天北台灣受東北季風影響，高溫約20度，其他地區仍有24、25度，東北季風減弱後逐漸回溫；12至14日氣溫逐日回暖，北部、東半部最熱可以達26、27度，中南部約29度。

張承傳說，15日起有鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣偏冷，其他地區留意日夜溫差，預估15日整天是在降溫的過程，白天高溫約20度，慢慢降至晚間約14度；北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨。

張承傳表示，目前資料顯示這波冷氣團會持續影響至19日，至於冷氣團是否再增強、低溫再下探，需要再觀察。

張承傳指出，明天及16日若水氣及溫度配合，3000公尺以上高山不排除有降雪的機會；12日至14日西半部地區則要注意有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：唐聲揚）1120109