未來一週先濕涼後回暖 15日轉冷北部探14度

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局今天表示，明天起水氣增多，全台降雨機會增加，11日之前北部偏濕涼；12日起東北季風減弱，各地高溫可達攝氏26至29度；15日鋒面通過後接著強冷空氣南下，預估北部低溫探14度以下。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天華南雲雨區東移，各地雨量增加，降雨區域以北部、東半部、中南部山區為主，另外明晚至10日中南部平地也有局部雨。

葉致均表示，10日至14日期間主要受東北季風影響，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；其中雖然12日之後東北季風稍減弱，但對降雨範圍的影響不大；預估15日有鋒面通過，全台轉為有雨的天氣。

氣溫方面，葉致均說，明天雲量增多、高溫略降，各地高溫約21至25度；10日起東北季風稍增強，北部高溫約20度上下；12日後東北季風減弱，氣溫逐日回升，預估14日之前天氣偏溫暖，全台高溫約26至29度、低溫約17、18度。

葉致均提到，15日鋒面快速通過後有強冷空氣南下，氣溫明顯下降，目前預估強度達大陸冷氣團，北台灣高溫降至約20度左右，低溫約14度，部分地區會更低一些；目前不排除氣溫有更低的可能，這波冷空氣可能會持續2、3天，但預報仍有不確定性，需再觀察。

葉致均指出，明天至11日若水氣和溫度能配合，高山不排除有局部降雪機會；而15日因為是鋒面通過後才開始逐漸降溫，高山是否能降雪仍需要再觀察。

葉致均提醒，明天、12日至14日在西半部地區及13日、14日金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。（編輯：黃世雅）1120108