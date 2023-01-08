吳德榮：14日前暖陽如春 15日再迎強冷空氣

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象專家吳德榮說，今天白天逐漸回溫，10日微降溫後又再轉晴朗天氣，14日前為「暖陽如春」易起霧的型態；15日有鋒面通過、強冷空氣緊接南下，不排除強度有達到寒流的機會。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為新竹縣峨眉鄉、寶山鄉，皆為攝氏11.3度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，白天起至明天冷空氣明顯減弱，氣溫回升，各地為多雲時晴，白天舒適、早晚涼，日夜溫差大。明天中高層雲增多，山區有偶飄零星小雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，10日東北風略增強，影響很輕微，北海岸、東半部雲量略增、有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部平地仍為多雲時晴、山區有零星少量飄雨；各地氣溫微降，白天舒適、早晚涼。

吳德榮提到，11日東北風減弱，氣溫漸升；12至14日大氣增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱、早晚涼，為「暖陽如春」易起霧的型態。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，15日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東部轉雨，氣溫驟降；16、17日受強冷空氣影響，目前各國模式模擬的強度，仍不一致，達「強烈大陸冷氣團」或「寒流」的機會皆存在，但為期末模擬，其強度及持續時間，各國模式皆在調整中。

吳德榮表示，至於春節期間的天氣，則已超過電腦模式的「理論極限」，「言之過早」也是枉然。（編輯：張芷瑄）1120108