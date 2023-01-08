寒流影響 武陵農場河津櫻早開遊客驚呼賺到

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受到日前寒流影響，武陵農場櫻花提早盛開，粉紅色的河津櫻搖曳在春風中，十分浪漫，讓許多遊客直呼好美。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月8日

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）武陵農場櫻花季排定2月7日至28日，但因受寒流來襲影響，農場內河津櫻已提早開放，遊客驚呼「賺到了」；農場的台灣原生種緋寒櫻，已花開2成，農曆春節連假將可開6至7成。

武陵農場櫻花季美景，每年吸引許多遊客不遠千里上山賞櫻，今年櫻花季排定2月7日至28日；但日前寒流來襲，低溫喚醒了櫻花，農場內的河津櫻已提早開放，粉紅色花朵隨著微風飄落，遊客直呼賺到。

武陵農場副場長胡發韜今天接受媒體聯訪表示，河津櫻在日本應為晚櫻，在台灣卻成早櫻品種，每年農曆年前，武陵農場河津櫻即會盛開，主要賞櫻區在南谷入口花園；今年河津櫻提早約10天到14天開放，帶有淡淡花香。

家住宜蘭的遊客表示，每年都會到武陵農場賞花，梅花、櫻花及紫藤等，都很漂亮，武陵農場就像家裡後花園，第一次看到河津櫻；許多遊客沒預期會看到櫻花，不用到櫻花季人擠人，也能開心賞櫻，不少人直呼「賺到了」。

武陵農場的山櫻花（台灣原生種的緋寒櫻），目前也開約2成，胡發韜表示，預估農曆春節連假可開到6至7成，遊客春節到訪，可同時看到兩種美麗櫻花。（編輯：陳仁華）1120108