境外空污移入 全台15測站空品亮紅燈台南最糟

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局長鄭明典今天在臉書提醒有境外空污移入。根據環保署網站，截至今天上午10時，共15測站空氣品質亮紅燈，多集中在彰化以南等地，以台南PM2.5濃度最高。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）提醒有境外移入型空氣污染，這是一次明確、顯著的中國空氣污染影響，敏感族群要注意。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天截至上午10時，全台共15測站空氣品質達紅色警示等級，主要污染物皆為細懸浮微粒（PM2.5），提醒雲嘉南、高屏地區、彰化（員林）地區所有族群應減少在戶外活動。

根據空氣品質監測網，昨天PM2.5最高濃度出現於下午6時馬祖測站，濃度為76微克/立方公尺，北部最高濃度同樣於下午6時出現於三重測站，濃度為50微克/立方公尺。

環保署指出，今天受東北季風減弱影響，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，易累積污染物；今天上午10時，PM2.5濃度最高出現在台南，達63微克/立方公尺，高雄也達到62微克/立方公尺。

環保署表示，宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗及金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南及馬祖地區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏為「紅色警示」等級。

環保署指出，未來一週，今明兩天環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件不佳，易有污染物累積；10日至11日東北季風稍增強、12日至13日東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，中部以南位於下風處，易累積污染物。（編輯：陳仁華）1120108