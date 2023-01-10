大葉大學傳校產掏空、美食街停業 校方聲明否認

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）鏡週刊報導，大葉大學創辦人葉松根之子葉忠興，疑掏空校產及利用人頭公司經營學校美食街卻無預警停業，差點害師生沒飯吃；校方指出，美食街正常供餐，學生也滿意餐飲服務。

鏡週刊今天報導，大葉大學傳出掏空校產案，創辦人葉松根之子葉忠興曾任副校長，疑利用人頭開公司經營學校美食街，因經營不善無預警停業，差點害全校6000名師生沒飯吃，明顯違約卻不見校方懲罰，還另訂新合約，讓學校短收百萬元租金；葉忠興還將學校公務車充當私家車，油費也由校方埋單。

大葉大學總務長汪漢英今天接受媒體聯訪時說，學校美食街餐廳目前正常營業，學生對餐飲都很滿意，並沒有週刊報導的掏空及歇業情況，美食街部分攤商可能因少子化等因素暫時歇業，目前有空位持續招商。

大葉大學主任秘書侯雪娟則指出，從來沒有聽說前副校長掏空一事，今天是期末考最後一天，美食街店家也都照常營業，而葉忠興目前只在學校擔任教師，沒有行政職。

校方也發布新聞稿指出，學校已收到教育部來函詢問相關事件，學校餐廳美食街並非全無營業，維持正常供餐，學生對於目前餐飲服務也很滿意，公務車則為葉忠興擔任副校長時，因公務外出時固定使用。（編輯：陳仁華）1120110