2023企業最愛大學 調查：台大最熱門、輔大私校冠軍

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）面對少子化挑戰，各大專院校競爭力備受關注。1111人力銀行今天公布調查顯示，2023年最受企業青睞的大專校院畢業生前5名，台灣大學再次蟬聯冠軍，其次則依序為成功大學、台灣科技大學、陽明交通大學、清華大學。

大專院校招生面臨少子化衝擊挑戰，紛力求轉型、發展特色教學接軌職場，盼獲家長與學生青睞。1111人力銀行今天公布與TUN大學網合作的「2023企業最愛大學問卷調查」內容。

人力銀行指出，此次調查項目包括「整體表現排行榜」、「公私立大學排行榜」、「公私立技專排行榜」、「區域排行榜」及「18學群排行榜」，針對有選才、用才權力的企業負責人、主管及人資進行抽樣調查，盼一窺就業市場輪廓。

調查結果顯示，在「整體排行榜」中占前10名者，分別是台大、成大、台科大、陽明交大、清大、台北科技大學、政治大學、輔仁大學、中央大學、淡江大學。觀察2023的企業最愛畢業生調查排名前10名，輔大為私校冠軍，與淡江同為私校，其餘上榜者皆為國立大學。

人力銀行分析，台大一直是理工領域的領頭羊，除成立「重點科技研究學院」，近年也積極深耕高教創新領域，致力打造未來大學，首創校級、院級學士學位，讓學生自由規畫4年學習計畫，取得獨一無二的畢業證書，與時俱進的教學模式，因此蟬聯整體排行榜冠軍寶座。

人力銀行指出，成大從去年第5名躍升至亞軍，成大除既有的9大學院，為符合世界趨勢及潮流，還成立「智慧半導體及永續製造學院」及「敏求智慧運算學院」，並另設虛擬第10學院CollegeX，提供社群行銷、區塊鏈等多元主題，透過跨領域學習培養未來領袖人才，深得業界賞識。

台科大今年則進步1名登上季軍。台科大近年新增半導體產業學分班，並於2021年底成立在台國際校友會，增進外籍畢業生交流，並首創「外籍人才創新創業培訓計畫」，打造國際化創新創業外籍人才養成生態圈。

人力銀行也點出，中央大學在整體表現衝至第9名，也是教育部公布的今年大專校院註冊率100%的9所學校之一，其辦學績效顯著、人才素質齊佳，企業評價正向。

人力銀行強調，教育部自2021年起推動「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，為大量缺才的科技產業儲備戰力，首波成立研究學院的大學，幾乎都由頂尖大學包辦。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，據調查指出，要如何成為可造之才，企業主認為須具備5大指標，包括解決問題的能力、溝通協調的能力、團隊合作的能力、專業知識的能力及快速學習的能力。

對於即將登場的學測，究竟要選校還是選系，黃若薇建議家長及考生可參考學校的註冊率，這通常被視為選校的重要參考指標。（編輯：楊凱翔）1120106