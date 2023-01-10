台中高美燈塔增旅宿設施 預計年底完工

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台中高美燈塔於民國56年建造，是全台唯一一座紅白相間、五角形塔身的燈塔，非常具有特色。中央社記者蘇木春攝 112年1月10日

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（中央社記者蘇木春台中10日電）交通部航港局規劃活化台中高美燈塔，增設旅宿設施，規劃客房與餐飲服務，讓遊客可登上塔頂一覽高美濕地美景，將於2月動工，預計今年底完工，讓遊客有不同觀光體驗。

航港局透過新聞稿表示，航港局近幾年為提升燈塔觀光價值，從去年活化高雄燈塔成功，打造全國首座夜間景觀燈塔後，再選定高美燈塔規劃為全國首座提供泊宿服務燈塔。

航港局今天上午舉辦「嬉遊燈塔 旅行高美」高美燈塔觀光啟動活動，航港局長葉協隆、立委楊瓊瓔、參山國家風景區管理處長曹忠猷與當地民意代表等出席，安排騎乘自行車方式，認識高美燈塔及高美濕地周邊景點。

葉協隆接受媒體聯訪表示，高美燈塔民國56年建造，剛好今年已有56年歷史，是全台唯一一座紅白相間、五角形塔身的燈塔，非常具有特色，高美濕地每年有近300萬人次遊客，但高美燈塔只有近3萬人次，相當可惜。

葉協隆說，高美燈塔備勤空間將規劃民宿利用，設8間客房、多用途陳展空間、交誼室及茶水間，屆時住宿旅客可以爬上燈塔頂端俯瞰夕陽美景及遼闊海岸線，更可到鄰近的高美濕地，體驗多元豐富的旅遊行程。工程預定2月開工，12月完工，採外包方式營運。（編輯：郭諭儒）1120110

交通部航港局規劃活化台中高美燈塔，將增設旅宿設施，提供客房與餐飲服務，屆時遊客可登上塔頂俯瞰夕陽美景及遼闊海岸線。中央社記者蘇木春攝 112年1月10日