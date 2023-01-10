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愛心紅包銳減4成 展望會籲援助5千弱勢兒少

2023/1/10 16:54
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（中央社記者楊淑閔台北10日電）台灣世界展望會會長李紹齡今天表示，受通膨、不景氣影響，今年「紅包傳愛」捐款比去年銳減4成，服務個案有5000名弱勢兒少及家庭陷入多重困境，呼籲各界發揮愛心。

台灣世界展望會今天發布新聞指出，調查服務兒少發現，去年逾2800名兒少的父母或家人無法供給孩子生活費、超過2600名兒少的家庭積欠債務，以及近1500戶家庭無法如期付房租及水電瓦斯費。

此外，還有836名服務兒少的家庭，因為擔憂無法支付費用，即使孩子生病了，也無法帶去就醫，或者必須降低就醫頻率。

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舉例來說，住在東部的小威一家，爸爸是領有身障手冊的警衛、媽媽在社區送餐，小威姊弟陸續罹患腦瘤、猛爆性肝炎，治療後須長期回診，展望會協助小威一家人減輕回診的經濟負擔，不定時提供白米等物資，給小威添購運動鞋，讓小威上學、看診替換穿用。

展望會去年提供3114人次的特殊狀況扶助與急難救助金，現在年關將屆，希望各界響應，不限金額捐款送出健康、助學、平安、希望紅包，作為孩子的營養扶助金、助學金、特殊狀況扶助金等，讓孩子們過好年，詳情可上台灣世界展望會官網或專線（02）8195-3005 或電子信箱pr@worldvision.org.tw詢問。（編輯：陳清芳）1120110

#小威
#李紹齡
#台灣世界展望會
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