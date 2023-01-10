勞動力短缺敲警鐘 學者：服務業危機更勝製造業

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）台灣人口已連續3年負成長，學者直言，勞動力短缺的危機恐怕會比外界預期的還要早發生，4年後新增勞動力就可能出現短缺，且服務業的嚴峻程度將更勝製造業。

內政部今天公布2022年人口統計數據，人口數為2326萬4640人，連續3年負成長；其中全年新生兒人數僅13萬8986人，創內政部統計以來新低；死亡人數首逾20萬人，也是歷年新高。

台灣在少子化、高齡化夾擊之下，人口危機愈來愈嚴峻，根據國發會人口推估，2025年台灣將進入超高齡社會（65歲以上人口占總人口比率超過20%）；2028年15至64歲工作年齡人口占總人口的比率則開始低於2/3，對經社發展有利的人口紅利消失，代表勞動力不再充沛，社會的經濟負擔加重。

台大國發所兼任副教授辛炳隆直言，人口結構不利國家中長期發展，但新增勞動力短缺的問題會比外界想像的更快發生；由於台灣出生數自2002年起顯著下滑，推算這批新生兒長大、就學、步入社會的年齡，可以預見，大概4年後，新增勞動力減少的狀況就會浮現。

辛炳隆進一步指出，製造業很早就發展自動化，現在更走向智能化，很多公司已經採用無人工廠的模式；相較之下，服務業除了金融業致力於發展金融科技，其他行業大多動作較慢，而餐飲、旅宿從業人員又鎖定年輕族群，衝擊會非常大。

辛炳隆表示，產業端必須意識到勞動力短缺的問題很快發生，思考因應之道，如加速自動化進程，或是開發中高齡、二度就業來補充人力，都是可行方向。

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中央研究院經濟所研究員周雨田則認為，新加坡、美國都是多元社會，移民政策開放，即便生育率走低，經濟受到的衝擊有限；日本受少子化、高齡化所苦，但移民政策相當封閉、門檻很高，如今日本社會經濟低迷、消費不振，甚至長期受到通貨緊縮困擾，顯見人口結構轉變之下，政府對移民政策的態度至關重要。

周雨田指出，這三、五年來，美中貿易戰、疫情意外凸顯台灣的產業優勢，締造亮眼的經濟成績，但隨著工作年齡人口下降、勞動力短缺，中長期將侵蝕經濟成長力道；台灣移民政策應更大膽，才有能力抵禦人口結構轉變帶來的衝擊。（編輯：林淑媛）1120110