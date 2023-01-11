吳德榮：14日前高溫30度 15日起氣溫驟降探8度

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象專家吳德榮今天說，西半部上午起多雲轉晴，14日前逐日增暖，13、14日北台灣最高溫升至攝氏28度、中南部更達30度以上；15日鋒面通過、強冷空氣南下，16、17日平地最低氣溫約降至8度。

中央氣象局今天發布濃霧特報，西半部地區有局部霧或低雲影響能見度，目前台中有能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天季風減弱，華南移入的雲層亦將逐漸減弱、消散，西半部上午起多雲轉晴，東半部偶有局部短暫雨；氣溫漸升，白天舒適、晚偏涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至14日，大氣逐日增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱，13、14日北台灣最高溫升至28度、中南部更達30度以上，早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態，容易起霧、應注意。

吳德榮說，15日鋒面通過、強冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷；16至18日受強冷空氣影響，目前歐洲模式模擬的強度，為「強烈大陸冷氣團」，台北市約12度以下、平地最低氣溫約可降至8度。

另外，吳德榮提到，美國模式雖模擬達「寒流」強度，不過，模式的校驗顯示，歐洲模式是優於美國的，參考價值較高。

吳德榮表示，19、20日仍受強冷空氣影響，有稍減弱、再增強的變化，此為模式的期末，模擬仍在調整，應持續觀察。至於眾所關心「春節假期」，由於長達10天、期間必有冷、暖變化，準確模擬更已超過電腦模式的理論極限，「憑空臆測、言之過早」，沒有必要。（編輯：張芷瑄）1120111