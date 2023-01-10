未來4天溫暖如春近30度 15日起降溫冷到小年夜

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氣象局表示，11日至14日逐漸回暖，14日高溫接近攝氏30度。圖為高雄民眾到大港橋一帶出遊散心。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象局今天表示，明天起至14日逐漸回暖，14日高溫接近攝氏30度；15日起大陸冷氣團南下，全台愈晚愈冷，預估16、17日清晨低溫探13度，預估冷氣團會持續影響至20日（小年夜）。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天東北季風減弱，基隆北海岸、東北部整天有短暫雨，西半部明天上半天有零星飄雨，下半天水氣就會消散，轉為多雲、可以看到陽光。

趙竑指出，明天起轉東南風偏南風，持續至12、13日，天氣大致穩定，主要在東部、東南部地區有局部短暫雨；14日鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部局部短暫陣雨。

趙竑說，15日當天起鋒面通過後接著大陸冷氣團南下，基本上全台各地都有降雨的機會，北部及東北部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨；16日起水氣減少，轉為東北風迎風面地區易有短暫雨。

溫度部分，趙竑表示，今明兩天高溫約22至25度，低溫約17、18度；12日起偏南風，主要影響在高溫的部分，各地逐漸回暖，14日最熱，各地高溫24至26度，局部地區可能接近30度。

趙竑提到，15日大陸冷氣團南下，當天都是在降溫的過程，預估16、17日清晨最冷，中部以北低溫13、14度，部分地區可能會更低，南部地區也只有15、16度；高溫部分，北台灣僅15度左右，其他地區17、18度；目前觀察20日之前都受大陸冷氣團影響。

趙竑提醒，12至14日西半部地區、金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度；13日東半部有長浪，浪高約1.5至2米。

在大陸冷氣團南下期間，趙竑說，目前觀察16日在高山地區可能有降雪的機會，但由於是水氣消散後冷氣團才南下，因此要視兩者能否搭配，仍有不確定性。（編輯：陳清芳）1120110