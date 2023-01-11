70歲大專師體重驟降 檢查見腫瘤堵直腸

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）一名70歲男性大專教師近半年出現排便習慣改變、血便，甚至體重驟降，卻沒有明顯腹痛，直到赴醫院透過大腸鏡檢查，發現腫瘤幾乎完全堵住直腸，被診斷為直腸癌3期晚期。

根據衛生福利部去年公布的108年癌症登記報告，2萬2457人罹患大腸直腸癌，直腸癌6471人約占全部大腸直腸癌30%。三軍總醫院放射腫瘤部主治醫師羅承翔今天在記者會表示，按當年數據分析，僅25%至30%在0或1期早期診斷，可用內視鏡或手術處理，其他可能都需多專科共同處理。

其中放射治療在直腸癌治療扮演重要角色。羅承翔說，放射治療可用於2或3期，搭配化學治療，手術前進行，降低腫瘤體積，增加手術完全切除率，減少復發率；治療4期患者時，可針對腫瘤出血或腸道阻塞等症狀，進行緩和性放射治療，改善患者症狀及生活品質。

但羅承翔提到，對出現部分局部嚴重侵犯患者而言，因腫瘤侵犯到骨盆腔其他器官，即使經術前化放療，仍可能切除組織邊緣不足，容易局部復發，須術後追加治療，進而發展出手術中放射治療，局部加強放射劑量，既能控制腫瘤，同時減少正常組織傷害。

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羅承翔說，許多文獻支持直腸癌術中放射治療，能減少局部復發，不增加手術併發症，三總約7年前開始在手術室進行術中放射治療，也發現利用氣球式裝療器透過腹腔鏡手術孔對高風險部位局部照射，相較於傳統平面式裝療器放射線劑量更均勻，無須加大或增加手術傷口。

羅承翔表示，70歲大專教師個案就是透過上述新治療方法，完成治療恢復良好，3期腫瘤經追蹤無復發，已可正常工作。至今已有多例患者和這名老師一樣受惠，患者局部復發率降低、3至5年存活率增加，這項成果已在去年2月於國際期刊Techniques in Coloproctology發表。（編輯：管中維）1120111