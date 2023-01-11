疫情解封越捷復航 台南機場喜迎首班國際航機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

疫情解封，國門重啟，台南機場11日下午迎來首班國際航機，台南市長黃偉哲（中）在機場入境大廳分送旅客伴手禮，歡迎他們來到台南。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南11日電）疫情解封，國門重啟，台南機場今天下午迎來首班國際航機，越捷航空班機從越南胡志明市起飛後降落台南，為2023新春增添喜慶。

台南市長黃偉哲與觀光旅遊局長郭貞慧、衛生局長蘇世斌等人，下午4時多在台南機場入境大廳喜迎來自越南的旅客，逐一送上台南學甲玉女蕃茄、瓷盤，以及酒精壓瓶、口罩防疫用品等伴手禮。

黃偉哲表示，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，但台南國際航線一直未開放，直到今天才迎來首班從越南胡志明市飛抵台南的國際航機，希望未來陸續開通其他國家及城市的航班。

黃偉哲說，台南配合中央新南向政策，重視開發東南亞觀光市場，對新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼、菲律賓等12大國際市場辦理線上國際旅展，且在重點城市刊登台南市國際形象廣告，朝全面復甦國際觀光前進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府新聞稿表示，台南持續營造國際友善環境，強化食宿遊購行等觀光接待服務友善度，包括英、日、韓、泰、越多國語言菜單輔導、觀光公車及計程車司機英、日、韓語言訓練、新南向觀光導覽人員培訓、輔導建置安心餐廳、安心旅宿、國際觀光接待手冊及國際安全認證等，將台南國際觀光推向海外。

觀旅局表示，在疫情爆發前台南機場向來有日本大阪、香港及越南胡志明市固定國際航班，如今越捷復航，台南-胡志明市航線規劃每週3天（週一、三、五）往返，每班座位數229人，農曆春節前後機位幾已客滿。（編輯：孫承武）1120111