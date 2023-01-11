更多編輯台推薦新聞：
法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比
國際

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看
產經

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／演算法助違法關鍵字廣告？公平會不排除找Google說明
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

15日鋒面通過後大陸冷氣團南下 北部低溫探11度冷到除夕

2023/1/11 18:34（1/11 19:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象專家表示，14日前各地逐日回暖，14日起有鋒面接近，全台有短暫陣雨；15日鋒面通過後緊接著大陸冷氣團南下，北部、東北部仍有短暫雨，北部低溫探11度。（中央社檔案照片）
氣象專家表示，14日前各地逐日回暖，14日起有鋒面接近，全台有短暫陣雨；15日鋒面通過後緊接著大陸冷氣團南下，北部、東北部仍有短暫雨，北部低溫探11度。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天表示，14日前各地逐日回暖，14日起有鋒面接近，全台有短暫陣雨；15日鋒面通過後緊接著大陸冷氣團南下，北部、東北部仍有短暫雨，北部低溫探攝氏11度，可能持續影響至21日（除夕）。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天、13日偏東南風，各地溫暖，降雨區域以迎風面的花東地區有短暫雨為主，北部山區、宜蘭地區類零星短暫雨。

曾昭誠提醒，11日晚間起至14日西半部地區、馬祖及13、14日金門地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

曾昭誠表示，14日鋒面接近，台灣附近環境不穩定，各地都有降雨機會，預估鋒面15日才會離開；雨勢以14日最為顯著，全台都要留意有短暫陣雨發生的機會；16日起水氣減少，中南部有機會見到陽光，降雨以北部、東北部有短暫雨為主。

溫度部分，曾昭誠表示，14日之前氣溫逐日緩升，各地高溫都來到25度以上，部分地區也有接近30度左右的溫度；15日起在鋒面通過後緊接著大陸冷氣團南下，15日整天都是降溫的過程，最冷的時間點預估是16、17日的清晨，北部低溫下探11、12度，中南部也僅13、14度。

曾昭誠指出，目前觀察這波冷空氣強度介於大陸冷氣團及強烈大陸冷氣團之間，影響期間可能會持續到21日（除夕），雖然週間溫度略微波動，但仍然偏冷，提醒民眾注意保暖。

曾昭誠說，雖然15日有鋒面及大陸冷氣團接力影響台灣，但目前觀察高山上水氣不如平地，因此降雪的機會不大，16日北部高山也僅有零星降雪機率；提醒山區道路慎防結冰或路面溼滑的現象。（編輯：陳政偉）1120111

#曾昭誠
#大陸
#中央氣象局
延伸閱讀
北部先回暖再轉冷 15日冷氣團南下低溫探14度未來4天溫暖如春近30度 15日起降溫冷到小年夜吳德榮：14日前高溫上看30度 15日起愈晚愈冷台北探12度
曾昭誠
東北季風8日減弱 各地溫度回升北部轉乾冷低溫15度 想看初雪可能要再等
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
吳德榮：14日前高溫30度 15日起氣溫驟降探8度