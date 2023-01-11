15日鋒面通過後大陸冷氣團南下 北部低溫探11度冷到除夕

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氣象專家表示，14日前各地逐日回暖，14日起有鋒面接近，全台有短暫陣雨；15日鋒面通過後緊接著大陸冷氣團南下，北部、東北部仍有短暫雨，北部低溫探11度。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天表示，14日前各地逐日回暖，14日起有鋒面接近，全台有短暫陣雨；15日鋒面通過後緊接著大陸冷氣團南下，北部、東北部仍有短暫雨，北部低溫探攝氏11度，可能持續影響至21日（除夕）。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天、13日偏東南風，各地溫暖，降雨區域以迎風面的花東地區有短暫雨為主，北部山區、宜蘭地區類零星短暫雨。

曾昭誠提醒，11日晚間起至14日西半部地區、馬祖及13、14日金門地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

曾昭誠表示，14日鋒面接近，台灣附近環境不穩定，各地都有降雨機會，預估鋒面15日才會離開；雨勢以14日最為顯著，全台都要留意有短暫陣雨發生的機會；16日起水氣減少，中南部有機會見到陽光，降雨以北部、東北部有短暫雨為主。

溫度部分，曾昭誠表示，14日之前氣溫逐日緩升，各地高溫都來到25度以上，部分地區也有接近30度左右的溫度；15日起在鋒面通過後緊接著大陸冷氣團南下，15日整天都是降溫的過程，最冷的時間點預估是16、17日的清晨，北部低溫下探11、12度，中南部也僅13、14度。

曾昭誠指出，目前觀察這波冷空氣強度介於大陸冷氣團及強烈大陸冷氣團之間，影響期間可能會持續到21日（除夕），雖然週間溫度略微波動，但仍然偏冷，提醒民眾注意保暖。

曾昭誠說，雖然15日有鋒面及大陸冷氣團接力影響台灣，但目前觀察高山上水氣不如平地，因此降雪的機會不大，16日北部高山也僅有零星降雪機率；提醒山區道路慎防結冰或路面溼滑的現象。（編輯：陳政偉）1120111