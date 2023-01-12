台灣僑胞洛杉磯華埠行善 近50國軍官現身按讚

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在美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）受訓的近50名不同國家軍官11日參訪洛杉磯華埠（Chinatown），順道加入台灣僑胞鮑潘曉黛（黃色背心站立者）、駐洛杉磯辦事處副處長張正育、中華會館主席李金生主持的愛心活動。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月12日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）台灣僑胞創立的愛心基金會、駐洛杉磯辦事處與傳統僑社今天在華埠（Chinatown）發放愛心物資，近50國軍官驚喜現身，稱讚台僑關懷長者的精神。

僑委會海華榮譽章得主鮑潘曉黛（Tina Bow）今天率領「幫幫忙基金會」義工，用貨櫃車載了棉被、手套、帽子、口罩等防寒及防疫物資，到洛杉磯華埠老人公寓「國泰大廈」舉行春節送暖活動。

幫幫忙基金會與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處合作，在農曆春節前，把一袋一袋物資送到這棟老人公寓300戶華人中低收入長者手中。

駐洛杉磯辦事處副處長張正育說，鮑潘曉黛創立的幫幫忙基金會成立至今，捐贈超過500個愛心貨櫃，善行遍及全世界，是台灣「暖實力」（warm power）最佳範例。

134年歷史的傳統僑社「羅省中華會館」主席李金生促成這次愛心物資的發放活動之外，藉此機會邀正在華埠參訪的近50國各國陸海空軍官參與活動。

軍官一個個身穿軍服、迷彩服，手臂上繡有各國國旗，魚貫進入公寓中庭時，獲得在場長者的鼓掌歡迎。

這群各國軍官正在美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）受訓。今天在該校海軍司令學院（Naval Command College）主任、美國海軍上校麥可．關（Michael Quan）的帶領下參訪華埠。

擁有1/8華人血統的麥可．關向中央社記者表示：「很高興回到華埠。」他的祖父母住華埠，祖父曾在華埠遷移到現址的過程中出力幫忙。

麥可．關帶著48名來自不同國家的軍官參訪華埠，拜訪羅省中華會館前，受到李金生邀請，順道參與這場當地社區的愛心活動。

麥可．關向中央社記者表示，真是很棒的經驗，見證這些善心人士向長輩們伸出援手，這是非常重要的善行，因為「有上一輩人的提拔，我們這一輩才能有所作為，同樣的我們也會為了我們的孩子這麼做」。

這群軍官受到「羅省華埠歷史學會」的邀請，今天在洛杉磯華埠徒步參訪。在老人公寓的愛心活動之後，他們到羅省中華會館，拜會李金生與四大首長，聆聽會館顧問司徒錦鴻講述華埠歷史。

19世紀末華人移民創立的羅省中華會館有134年歷史，向來支持孫中山創立的中華民國，館內外掛孫中山照片、中華民國國旗與現任總統蔡英文照片。這群軍人在館外合影時，美國國旗、中華民國國旗一起入鏡。（編輯：馮昭）1120112

在美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）受訓的48名不同國家陸海空軍軍官11日在美國海軍上校麥可．關（Michael Quan）（前排左7）帶領下，參訪洛杉磯華埠的羅省中華會館，會館主席李金生（前排左8）與四大首長接待。（僑務委員李健民提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年1月12日

美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）海軍司令學院主任、上校麥可．關（Michael Quan）祖父母來自洛杉磯華埠（Chinatown）。他11日率48名不同國家軍官參訪華埠，順道參與台灣僑胞的愛心活動。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月12日

身穿黃色背心的幫幫忙基金會義工11日到洛杉磯華埠的老人公寓「國泰大廈」，發放愛心物資給300戶中低收入華人長者。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月12日