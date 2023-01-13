觀光局英國曼城推多元主題旅遊 環島行詢問度高

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觀光局駐倫敦辦事處在英國曼徹斯特市參加旅遊展，透過多元主題向一般民眾推廣台灣觀光。辦事處主任邱于庭告訴中央社，目前詢問度最高的包括環島和自行車行程。（觀光局駐倫敦辦事處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 112年1月13日

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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）觀光局駐倫敦辦事處在英國曼徹斯特市參加旅遊展，透過多元主題向一般民眾推廣台灣觀光。辦事處主任邱于庭今天告訴中央社，目前詢問度最高的包括環島和自行車行程。

曼城消費者旅展（The Holiday & Travel Show）12至15日在當地中央會展中心（Manchester Central）舉行，觀光局與國籍航空業者及在地旅行社合作參展，透過自然、文化、美食及樂活等主題推廣台灣觀光旅遊，並提供現場諮詢，舉辦書法體驗、打卡等吸睛活動。

邱于庭指出，台灣的觀光資源豐富，擁有特色小鎮、登山健行、單車樂活、海岸線、多元文化等優勢。辦事處配合即將到來的農曆春節，在旅展現場提供書法體驗並運用特色春聯吸引民眾駐足，有助宣傳。

邱于庭說，台灣上一次參加曼城消費者旅展是在2019年；這次在疫情後再度參展，期待透過豐富題材與推廣介紹，吸引更多英國民眾前往台灣。（編輯：高照芬）1120113