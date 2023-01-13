通行費詐騙又來 遠通電收提「一會三不會」辨識

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（中央社記者余曉涵台北13日電）近期不少民眾再度收到國道通行費的詐騙信件，遠通電收今天提醒民眾留意「一會三不會」原則，包含正確信件會顯示收件人車號，不會主動寄信、不會有繳費網址及不會有簡體字。

近期有假借遠通電收名義廣發通行費詐騙的電子郵件，企圖誘導民眾點擊不明網址進行盜刷。遠通電收發布新聞稿表示，近日客服接獲民眾反映收到不明通行費繳費電子郵件的案件明顯增加，詐騙集團用亂槍打鳥的方式廣發email，同時附上不明連結網址要求收件者點擊刷卡繳費。

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遠通電收說，已即時向165報案阻斷連結網址，也提供「一會三不會」原則，幫助用路人辨識通行費詐騙郵件，若用路人有任何疑慮，可洽遠通客服專線02-77161998確認，避免荷包失血。

「一會三不會」原則為電子郵件主旨與內容皆「會」直接顯示收件人車號；除非用路人主動申請，遠通「不會」主動寄送通行費相關電子郵件；內容「不會」附帶連結網址要民眾點擊繳費；內容「不會」使用簡體中文。（編輯：管中維）1120113