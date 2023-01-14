學測作文考花草氣味難倒都會生 師：可寫除草味

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（中央社記者陳至中台北14日電）112學年度學測國語文寫作能力測驗題目為「花草樹木的氣味記憶」，外界擔心對久居都會、因疫情很少出遊的學生不利。解題教師建議，可寫父母車上的玉蘭花，或是校園的除草味。

學測國語文寫作第二大題，以蔣勳「給青年藝術家的信」為素材，提到生活中充斥各種氣味，透過嗅覺傳遞，可以喚起人們的記憶和感受。要求考生以「花草樹木的氣味記憶」為題，抒發個人體會。

得勝者文教解題老師陳怡樺認為，這一題「易寫難工」，建議學生「窄題窄作」，找出記憶中一個小小的點，與自己的生活做連結，連結越緊，分數越高。

媒體問及，都會區學生比較少接觸花草樹木，且過去3年因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，往往被關在家中，較缺乏相關經驗。陳怡樺則認為，關鍵在觀察力，即便生活在都會，仍有許多題材可選擇。

陳怡樺舉例，許多父母會載孩子上下學，可能會有購買玉蘭花的經驗。考生可從玉蘭花的氣味切入，進而連結親情，可以很溫暖，也可存在許多的衝突。

陳怡樺舉出的另一個例子是校園常見的除草味，可以是青草香，也可以是草類腐敗後散發的異味，「不一定要是香的。」重點是寫出與生命經驗的關係，可連結開心的事，也可是悲傷的記憶，只要寫的合理動人，就能獲得高分。

台灣大學中文系教師劉建志表示，得分關鍵是講出一個動人的故事，氣味與故事扣連地越緊密越好。他分析，嗅覺、觸覺、味覺引發的記憶，和自發、刻意去回想的記憶不同，屬於「不由自主的記憶」，也就是有感而發，考生可多從這個方向切入。

劉建志指出，用食品引出記憶，是飲食文學的慣用手法。知名法國作家馬塞爾．普魯斯特（Marcel Proust）在「追憶似水年華」中，就是以瑪德蓮蛋糕為引子，發動不由自主的記憶，進而寫出自己童年的似水年華。後來心理學家就稱這種由感官引發的記憶，稱為「普魯斯特回憶」。

台北市高中國文科教師團隊指出，高中國文有許多課文可以參考，例如「桃花源記」中的芳草鮮美，帶出烏托邦的想望；或是「雨神眷顧的平原」、「夏之絕句」書寫蘭陽平原的河岸植物與童年紀事等。考生不妨從自己家鄉特質發想，大如花海祕境，小到陽台上家人栽種的花草，越能召喚記憶和感受，越是上乘的材料。

全國教師會解題團隊指出，氣味是常見的題材，但題目限制花草樹木的條件，因而「易寫難工」，預估這一題情意題，會是考生分數落差的關鍵。（編輯：陳政偉）1120114