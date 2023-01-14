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學測國寫題目考福爾摩斯性格分析、花草樹木的氣味記憶

2023/1/14 17:46（1/14 18:31 更新）
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國語文寫作測驗題目以偵探福爾摩斯故事為本，要考生分析相關人物生活態度。圖為倫敦貝克街221B號福爾摩斯紀念館客廳陳列。（圖取自維基共享資源；作者：Jack1956，CC0）
國語文寫作測驗題目以偵探福爾摩斯故事為本，要考生分析相關人物生活態度。圖為倫敦貝克街221B號福爾摩斯紀念館客廳陳列。（圖取自維基共享資源；作者：Jack1956，CC0）
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（中央社記者陳至中台北14日電）112學年度國語文寫作測驗題目出爐，第一大題以偵探福爾摩斯故事為本，要考生分析相關人物生活態度。第二大題則以蔣勳作品為素材，要求用「花草樹木的氣味記憶」為題寫一篇文章。

學測國文科分成「國語文綜合能力測驗」與「國語文寫作能力測驗」兩節施測。今年寫作維持傳統，一題是知性取材，一題是情意取材，涵蓋國文寫作的兩大面向。

大學入學考試中心邀請高中老師入闈協助審題，根據大考中心提供的資料，審題教師指出，今年取材兼顧趣味思考與生活觀察，閱讀起來輕鬆不費力，是歷屆中最平易可親的題材。

審題老師指出，第一題以經典偵探人物福爾摩斯為題材，要考生閱讀文章後，說明福爾摩斯認為他的伙伴華生犯了哪兩個「錯誤」，引導考生進一步思辨生活中常犯的「因小失大」現象。接著還要考生歸納和分析兩名人物的生活態度，提出個人傾向哪一種，並有條理地說明理由。

（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

第二題以蔣勳「給青年藝術家的信」為素材，提到生活中充斥各種氣味，氣味透過嗅覺傳遞，可以喚起人們的記憶和感受。要求考生以「花草樹木的氣味記憶」為題，可以寫正面或負面記憶，抒發個人的體會。

審題老師表示，「花草樹木」的氣味相當尋常，卻容易被人們忽略，需要有良好的觀察力和寫作技巧，多數考生恐難以寫得深刻，屬於「易寫難工」的題目。

大考中心邀請的試考生則認為，第一題難度適中，第二題限縮於花草樹木氣味，如果沒有豐富的生活經驗，恐很難發揮，不算好寫。整體而言「中間偏難」。

大考中心主任周兆民指出，國語文寫作能力測驗共有428名確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）考生，實到423名，安排在居護考區。第2類防疫試場則是提供今天臨時快篩陽性考生使用，38個考分區共開38間，供53名考生使用。（編輯：陳政偉）1120114

#福爾摩斯
#學測
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