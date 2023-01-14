學測國綜取材跨領域 獅子王、木星合土星入題

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112學年度學測國語文綜合能力測驗出現許多圖表和科普文章，包括「木星合土星」天文現象及動畫電影獅子王（圖）結合莎士比亞著作哈姆雷特的行銷案例。（圖取自facebook.com/DisneyTheLionKing）

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（中央社記者陳至中台北14日電）112學年度學測國語文綜合能力測驗出現許多圖表和科普文章，包括「木星合土星」天文現象、論述檳榔功效與成癮的文章，及動畫電影獅子王結合莎士比亞著作哈姆雷特的行銷案例。

大學入學考試中心邀請高中老師入闈協助審題，根據大考中心提供的資料，審題教師指出，今年閱讀量和文言文占比較少，整體感受較去年簡單一些，但仍維持在「中偏難」。

審題老師指出，今年國文科取材多元，除了一般文章型態，還有圖表式，以及結合散文、小說、詩歌、戲曲等不同文本，考驗考生的閱讀能力。

其中幾個有趣的題目，單選第4題是圖表題，整理了唐代5名詩人「問候懷想親友詩」統計，以及談到彼此的詩數，要考生判別詩人的交往狀況。

單選第4題整理唐代5名詩人「問候懷想親友詩」統計，以及談到彼此的詩數，要考生判別詩人的交往狀況。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

第10到12題組是2020年「木星合土星」的天文現象，考題結合古人科學研究「歲星犯填星」，考驗閱讀理解與分析歸納能力。

第23到25題組選用2篇文章，包括黃楷元「陪蘇東坡一起吃檳榔」和焦桐「禁忌的親密關係」，講述檳榔的功效與成癮問題。

第36到37題組，敘述動畫電影「獅子王」的創意發想過程，編劇為了說服高層主管，把幾個角色修改成接近莎士比亞著作「哈姆雷特」。

第36到37題組，敘述動畫電影「獅子王」的創意發想過程。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

高中試考生認為，今年國文科難易適中，沒有艱澀難懂的文章。「木星合土星」的題目提及相關史料記載，說明古今科學異同，結合了人文與科學領域。

台北市高中國文科教師群指出，「木星合土星」首度結合地球科學、天文學，跨領域題材推陳出新。有些素材看似不新，但考法創新。整體而言，試題極具鑑別度，要拿高分恐不容易。

大考中心主任周兆民指出，國文科共有428名確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）考生，實到423名，安排在居護考區。第2類防疫試場則是提供今天臨時快篩陽性考生使用，38個考分區共開38間，供53名考生使用。（編輯：管中維）1120114