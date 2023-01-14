學測英文作文考表情符號 師：只寫正面經驗恐離題

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（中央社記者陳至中台北14日電）112學年度學科能力測驗英文考科，作文以表情符號（emoji）為題材，解題老師說，題目限定「造成的誤會或困擾」，沒有這類經驗的考生不易發揮，若只寫正面經驗，恐會離題被扣分。

最新出爐的學測英文科考題，英文作文占20分，題幹指出社群媒體使用表情符號（emoji）極為普遍，要求考生第1段從4張符號中挑出1到2張，說明溝通上的功能；第2段則要以個人或親友的經驗，討論表情符號在訊息表達或解讀上，可能造成的誤會或困擾，並提出化解方法。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊、台北市明倫高中教師毛顯鶯接受中央社電訪表示，社群媒體貼近考生生活習慣，應不難發揮，但題目要求寫出「誤會或困擾」的經驗，考生須注意不能離題。

毛顯鶯擔心，考生不見得有被誤會的經驗，在現實生活中，比較常見的誤會反而是來自文字，表情符號則往往是加強效果。例如家長提醒要做的事，孩子回3個字「我知道」，背後可能有很多意思；但如果後面再加上一個「笑臉」，意思就更清楚了。

補教老師林揚分析，表情符號具「曖昧性」，每一個符號都有一些潛台詞，如果對方沒有抓到，就會造成誤解。例如「哭臉」可以是開玩笑，也可能是認真覺得不開心。

林揚也提到，有時候會刻意使用表情符號來製造模糊點，就像在愚人節告白，如果被拒絕了，還可退一步說是開玩笑。「半哭半笑」的表情符號即是一例，介於認真和玩笑之間，有許多解釋的空間。

「直覺思考拚輸贏的時代過去了。」林揚說，近年的大考英文，越來越著重多面思考，作文有很多種詮釋空間。表情符號已有數十年歷史，相近題材一定很多，但不同時代有不同意義，學生即便是看過類似題目，也不見得能發揮得很好。

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得勝者文教解題團隊Fran、Ben、Gary、林揚等補教老師認為，112學測英文科整體而言，是有挑戰性的一份試卷。習慣大量閱讀的學生，答題會比較不掙扎，平時投入越多，就能獲得越大的收穫。

Gary提醒：「段考不等於模擬考，模擬考也不等於學測的方向。」近年學測越來越多生活題材，考生需要閱讀的範圍和內容也越來越廣泛。他預估今年學測要拿到高分不容易，五標依序是13、12、8、5、4，和去年一致。（編輯：管中維）1120114