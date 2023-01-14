學測第2天 考英文、國綜及國寫

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（中央社記者陳至中台北14日電）112學年度學科能力測驗（學測）今天進入第2天，依序考英文、國綜、國寫等文理組共同科目，11.8萬名考生上陣。

112學年度是「新型學測」上路的第2年，共11.8萬人應試，較去年（111學年度）小幅增加約2000人。昨天完成第1天的2科，今天進入第2天，上午考英文，下午考國語文綜合能力測驗、國語文寫作能力測驗。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，今年學測仍不開放家屬陪考。但比照去年的指定科目考試，開放確診（輕症、無症狀）及快篩陽性考生應試。根據大考中心統計，昨天有約300名考生被安排到「居護考區」，另有數十人是臨時快篩陽性，安排到原考區的第2類防疫試場。

大考中心提醒考試注意試場規則，進試場就座前，應確認已關閉鐘錶的鬧鈴功能，並取下穿戴式裝置；放置於臨時置物區的手機應完全關機（含關閉電源、鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。

另外，學測於去年開始改成新式答案卷且「卷卡合一」，考生須在答案卷上簽名，去年有5766卷次忘記簽名。大考中心今年新增措施，監試人員逐桌巡視時若發現考生未簽名，會以小卡提醒。相關資訊可參考大考中心網站。（編輯：管中維）1120114