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學測數學A試題難易適中具鑑別度 薪資、手搖飲售價入題
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學測數學A試題難易適中具鑑別度 薪資、手搖飲售價入題

2023/1/13 12:36（1/13 13:25 更新）
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112學年度學測13日登場，家長在考場外與考生擁抱，為考生加油打氣。中央社記者謝佳璋攝 112年1月13日
112學年度學測13日登場，家長在考場外與考生擁抱，為考生加油打氣。中央社記者謝佳璋攝 112年1月13日
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（中央社記者陳婕翎台北13日電）學測今天第1節考數學A，部分試題結合生活情境，例如考手搖飲售價及公司薪水計算，整份試題難易適中，有鑑別度，計算不繁雜，只要考生願意耐心讀題與作答拿分不難。

112學年度學科能力測驗今天舉行第1天考試，上午考科為數學A，科目報名人數8萬7114人，到考人數8萬5018人，缺考率2.41%，若與去年數學科比較，缺考增加0.25%，身障生報名374人，到考354人，缺考20人。

今年開放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診輕症、無症狀及快篩陽性考生應試，考生自主通報後安排到「居護考區」，確診考生應到311人、實到305人，缺考6人，共17縣市開設32間居護考區，供確診考生應試。

另外，今年也開設第1類防疫試場及第2類防疫試場，大考中心主任周兆民說明，前者提供自覺有疑似症狀者，今天都是發燒考生，有2個考區開啟2間第1類防疫試場；第2類防疫試場是提供今天臨時快篩陽性考生使用，今天14考分區開啟14間，使用考生數17人。

大學入學考試中心邀請高中老師入闈協助審題。111學年度數學A被外界認為堪稱史上最難，針對112學年度數學A，入闈的高中教師認為，整卷試題設計有基本分可拿，屬於難易適中，能幫助鑑別考生程度。

根據大考中心提供的資料，取材方面，入闈的高中教師表示，今年情境入題的素養導向未變，其中多選第7題以新進員工入職，不同計薪方式在一段期間之後的報酬比較入題，考驗學生資訊吸收整理，及觀察數據規律並分析的能力。

入闈的高中教師也提到選填第13題，認為這題則以日常生活中飲料專賣店，已知各項產品3天的銷售量與總收入，反推單一產品的售價入題，考驗學生簡單數學建模以及善用所學知識解決問題的能力。

考生則認為，今年數學A難度中間偏難，綜合來說，計算量中等，難題數量分布適中。考生也提到多選第7題，認為將數學引入公司薪水計算，具生活化的特色。（編輯：管中維）1120113

學測數學A多選第7題以薪資為題，考驗學生觀察數據規律並分析的能力。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
學測數學A多選第7題以薪資為題，考驗學生觀察數據規律並分析的能力。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
今年學測數學A結合生活情境，取材手搖飲。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
今年學測數學A結合生活情境，取材手搖飲。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
#學測
#數學
#手搖飲
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