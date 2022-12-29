輕症考生應主動通報 違者恐取消學測考試資格

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）112年學測倒數，大考中心今天表示，確診輕症、無症狀或快篩陽性個案考生，應提前主動填報，未告知情節重大者，將取消考試資格；中重症考生不得應試，可另從招生管道進行補救。

112學年度學科能力測驗將於明年1月13日至15日舉行，報名人數總計11萬8559人，比去年增加2114人。大考中心主任周兆民今天在防疫措施說明記者會表示，避免人群聚集，管制考場進出場動線，入場時出示身分識別證件，考生進入考（分）區應試須全面配戴口罩，這次考試進入考（分）區時不須量體溫。

經指揮中心、教育部同意輕症與無症狀確診考生外出應試，試場安排將於20縣市另設立居護考（分）區，與一般考生有所區隔；使用教室作為居護試場考生人數至多為20人，考生間距維持約2公尺。

周兆民說，除以專案與衛生福利部疾病管制署相關單位勾稽確診考生名單外，也建置「COVID-19自主填報專區」，填報系統將於明年1月8日上午9時起開放，考生從自主填報專區開放後至應試當天凌晨零時前知道應試期間屬於輕症、無症狀確診或快篩陽性者務必主動填報、告知，上傳切結書。

考生在應試當天零時後才知道應試期間屬於輕症、無症狀確診或快篩陽性者，至原編配一般考（分）區應試，無論是否完成填報，均應於進入考（分）區時主動告知試務人員，另行安排適當試場應試，與一般考生試場區隔。

周兆民進一步表示，考生若未主動填報或告知，經查證屬實，將提報大考中心考試委員會審議，情節重大者，以取消考試資格論處；填報或告知不實者相同。

周兆民說，這次考試不開放親友陪考，將由集報單位及考（分）區學校分別組成考生服務隊協助考生；身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可申請1名親友陪考。考試開放考生於試場內原座位休息、溫書及用餐，考生於試場內用餐不另提供隔板。

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這次考試，所有一般考（分）區考場學校於明年1月12日下午2時至4時開放考生查看試場。周兆民特別提醒，無論考生實際應考日程，若要查看試場，皆須於1月12日下午規定時間內前往考場學校查看，可於試場外查看座位安排，但不能進入試場內。

大學學測有國文、英文、數學A、數學B、社會及自然等6科，平均每名考生選考5.02科。112學年考生最多人報考英文科、國文科，各有11萬8193人、11萬8141人，占總考生99.69%、99.65%；最少人報考的科目是自然科，僅7萬4293人報考，占總考生62.66%。（編輯：陳政偉）1111229