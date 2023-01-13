補教估學測自然科難度提高 諾貝爾獎得主出7題

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112學年度學科能力測驗13日舉行第1天考試，下午考科為自然。得勝者文教解題團隊分析，今年自然科難度提高，跨科、跨領域題目多，且文字圖表多，考驗閱讀速度。中央社記者陳至中攝 112年1月13日

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（中央社記者陳至中台北13日電）112學年度學測自然科，補教估自然科難度提高，跨科、跨領域題目多，且文字圖表多，考驗閱讀速度，連解題老師作答都覺得辛苦。2022年諾貝爾獎醫學獎、化學獎得主的貢獻都有考到，一共考了7題。

2022年諾貝爾醫學獎由瑞典遺傳學家帕博（Svante Pääbo）摘下，他不僅替現代人類已滅絕的遠古表親尼安德塔人（Neanderthal）進行基因組測序，更發現原始人類丹尼索瓦人（Denisova hominins）而引起轟動。

今年學測自然科第12題，就要求考生從帕博的貢獻中延伸，判斷人類演化科學進展，找出正確的選項。

另外，自然科第55到60題組，也將2022年諾貝爾化學獎3名研究「點擊化學」科學家的貢獻入題，不僅有文字還有眾多圖表，其中2題還需要手寫答案或計算過程。

補教老師黃鑫表示，最近幾年升學考試都會考到諾貝爾獎，上述第55到60題組雖是化學獎，但也牽涉到生物知識，可說是跨科考題。然而涉及的內容屬於高三有機化學，有點超過學測範圍，沒有選修的學生，答起來會有些吃力。

得勝者文教解題團隊綜整分析，112學年度學測自然科整體比去年（111學年度）難度提升，五標預估依序是13、11、8、6、5，比去年降1到2級分。物理、化學、生物的部分都有難度，中後段考生答起來會很吃力，只有地科部分比較好拿分數。

補教老師邱博文表示，今天解題過程中，許多有經驗的老師都覺得答起來很辛苦，尤其許多名詞不是很精確，程度好的學生反而會困惑。

補教老師游夏也提到，考生要應付今年這份考題，恐怕須讀到高三的選修部分，具備資料分析、圖表判讀、理論應用的能力，不然難以作答。尤其生物試題部分，更是他看過學測有史以來最難的一次，真的非常難寫。

補教老師蕭騏表示，地科部分相較去年難度有稍微提高，但還是「中間偏易」，平衡了整個自然科的難度，讓學生還是能夠拿到一些分數。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，自然科整體與去年難易度相當。生物部分「中偏難」，著重圖表判讀，緊扣探究實作精神；地球科學「中偏難」，須靈活運用基礎科學概念，並具備分析與統整能力。

化學部分，全中教團隊認為難易度中等，具備圖表解析和閱讀理解能力可取得高分；物理部分，則較缺乏新課綱的探究實作類試題，對中上程度學生較無挑戰性。（編輯：陳政偉）1120113