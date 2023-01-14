學測英文科植物肉漢堡、呼拉圈演變入題 作文考表情符號

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112學年度學科能力測驗14日進入第2天，考生們上午戴著口罩在台師大應試後步出考場，有家長拿起手機拍照，為考生記錄重要時刻留念。中央社記者張新偉攝 112年1月14日

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（中央社記者陳至中台北14日電）112學年度學測英文科題目取材多元，包括植物肉漢堡、樹冠避讓現象、太空人的「查理布朗症候群」都入題，英文作文則是探討「表情符號（emoji）」可能造成的誤會和困擾。

大學入學考試中心邀請高中老師入闈協助審題，根據大考中心提供的資料，審題教師表示，今年英文科題材多來自網路文章，例如呼拉圈的由來與演變、印度阿薩姆州茶園發展對大象的影響、東非桑吉巴群島的發展、植物肉漢堡的優缺點等。

科普選文是近年學測的趨勢，今年包括森林中的「樹冠避讓」現象，重力對太空人健康造成的「查理布朗症候群」也入題，還有一篇文章論述正確喝水對人體的重要性。

中譯英部分，切合俄烏戰爭時事，第一題是翻譯「歷史一再證明，戰爭會造成極為可怕的災難」，第二題則是「避免衝突、確保世界和平應該是所有人類追求的目標」。

審題教師分析，今年英文科試題「難易適中」、具鑑別度，難度配置有難有易，符合108課綱核心素養，著重閱讀素養。

大考中心邀請的試考生也認為「難易適中」，今年英文科幾乎沒有瑣碎文法與過度艱澀的字彙，文章長度適中，作答時間充裕。

試考生提到英文作文考「表情符號（emoji）」可能帶來的困擾與解決方法，若要涵蓋正面、負面論述，相當考驗英語文表達能力，考驗平時對生活經驗的體察，以及英語闡述能力，發揮空間很大。（編輯：管中維）1120114

112學年度學測英文科題目其中一篇文章論述正確喝水對人體的重要性。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）