學測登場11.8萬人上陣 首日考數學A、自然

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（中央社記者陳至中台北13日電）112學年度學科能力測驗（學測）今天起一連3天舉行，11.8萬人應試，今天上午考「數學A」，下午考「自然」。

根據大考中心的資訊，112學年度學測共11.8萬人應試，較去年小幅增加約2000人。第1天考數學A、自然，第2天考英文、國語文綜合能力測驗、國語文寫作能力測驗，第3天考數學B、社會。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，今年學測仍不開放家屬陪考。但開放確診（輕症、無症狀）及快篩陽性考生應試，考生自主通報後安排到「居護考區」。如果是考試當天才確診，則是立刻通知原考區，將安排在原考區的適當試場應試。

考生若未主動告知或填報不實，經查證屬實，將提報大考中心考試委員會審議，情節重大會取消考試資格。

大考中心提醒，考生進考區時，須出示大考中心發送的個人專用入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照、居留證等）；考生進試場就座前，應確認已關閉鐘錶的鬧鈴功能，並取下穿戴式裝置；放置於臨時置物區的手機應完全關機（含關閉電源、鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。

去年（111學年度）學測首度改為新式答案卷且「卷卡合一」，有5766卷次忘記簽名。大考中心今年新增措施，監試人員逐桌巡視時若發現考生未簽名，會以小卡提醒。相關資訊可參考大考中心網站。（編輯：管中維）1120113