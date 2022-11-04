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112年大學繁星推薦、申請入學簡章公布 增資安組招生

2022/11/4 09:32（11/4 10:39 更新）
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大學甄選會4日公布112學年度大學「繁星推薦」與「申請入學」管道招生簡章。圖為111學年度學測結束後，考生陸續離開。（中央社檔案照片）
大學甄選會4日公布112學年度大學「繁星推薦」與「申請入學」管道招生簡章。圖為111學年度學測結束後，考生陸續離開。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北4日電）大學甄選會今天公布112學年度大學「繁星推薦」與「申請入學」管道招生簡章，整體招生名額略減。配合國家政策培育資安人才，新增「資安組」可採APCS（大學程式設計先修檢測）。

根據甄選會新聞稿，112學年度「繁星推薦」招生計有66所大學校院、1789個學系組參加，提供招生名額合計為1萬5989個，較去年略減189個。

「申請入學」招生計有67所大學院校、2229個學系組參加，提供招生名額合計為5萬3856個，較去年減少1954個。

無論是繁星還是申請，使用學科能力測驗（學測）作為檢定科目，都以英文科最多。但只剩少數校系使用高中英聽測驗作為檢定，繁星為61個校系，占總數3.41%；申請為53個校系，占總數2.38%。

另外，「申請入學」持續試辦檢定、倍率篩選APCS（大學程式設計先修檢測），今年參與試辦的校系計有54個校系。

為配合國家政策培育資安人才，今年新增「資安組」招生，共計16個校系，招生名額68名。「資安組」可於申請入學第一階段使用APCS作為檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入採計。（編輯：戴光育）1111104

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