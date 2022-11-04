112年大學繁星、申請名額跌破7萬 8年來新低

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（中央社記者陳至中台北4日電）大學甄選會今天公布112學年度「繁星推薦」、「個人申請」簡章。受到少子女化影響，大學為避免缺額先寄存名額，使兩管道總名額跌破7萬名，是近8年來新低。

根據甄選會上午公布的新聞稿，兩管道在112學年度的總名額為6萬9845名，比去年（111學年度）的7萬1988名減少2143名。這是105學年度以來，首次兩管道總名額跌破7萬名。

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繁星、申請總名額減少，主因是受到少子女化影響，111學年度不少學校招生不佳，連老牌私校都出現大量缺額，今年各校紛紛先向教育部寄存名額。

國立大學受少子女化影響較小，但也積極在繁星、申請、分發等管道間調控名額。高教龍頭之一的台灣大學，也略微調增申請入學占比，今年申請入學名額為1778個，較去年增加28個；政治大學名額為934個，較去年增10個；台灣師範大學名額為823個，較去年增4個。但也有多所國立大學減少名額，原因是合併招生系組等。（編輯：管中維）1111104