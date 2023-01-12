學測下午開放查看試場 確診考生不能看

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（中央社記者陳至中台北12日電）112學年度學科能力測驗將於13日到15日登場，11.8萬人應試，今天下午2時至4時開放查看試場。確診考生（輕症、無症狀）安排到「居護考區」應試，但不開放看試場。

大考中心指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，考生和家長今天下午查看試場時，必須配合戴口罩、量體溫，如有發燒情形（額溫達攝氏37.5度或耳溫達攝氏38度），就不能進入。

另外，由於試場都已於考前完成消毒，今天下午只能在教室外查看座位安排。建議考生排練交通路線，並熟悉學校內的動線，避免考試當天迷路。

今年學測開放確診（輕症、無症狀）及快篩陽性考生應試，符合條件的考生須自主上網填報，安排到居護考區。如果是當天確診，則要立刻通知原考區，將安排在原考區的適當試場應試。

大考中心提醒，學測考試時不開放一般生親友陪考，只有身心障礙、重大傷病、突發傷病考生可申請1名親友陪考。考生務必將入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、護照、駕照、居留證、身心障礙證明等其中之一）帶在身上。（編輯：張芷瑄）1120112