學測卷卡合一防考生忘簽名 增小卡提醒措施

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（中央社記者陳至中台北2日電）111學年度學科能力測驗首度改為新式答案卷且「卷卡合一」，有5766卷次忘記簽名。教育部今天表示，大考中心已新增措施，明年學測時，監試人員逐桌巡視時若發現考生未簽名，會以小卡提醒。

111學年度學測首度改為新式答題卷且卷卡合一，考生須在答題卷欄位上簽名，否則會被扣1級分。根據大考中心統計，學測有5766件（卷次）未在簽名欄上簽名的違規，占總卷次0.84％。

立法院今天審議教育部預算，中國國民黨籍立委林奕華指出，「卷卡合一」下，簽名機制由在考生名冊上簽名，改為考生自行在答題卷上簽名。許多考生忘記簽名而被扣減成績，影響升學權益。她今天在教文會中提出「主決議」，要求教育部強化宣導措施。

對此，教育部高教司長朱俊彰表示，大考中心已提出改善措施，包括讓試務人員巡視時，若發現考生沒有簽名，就會以小卡提醒。預估忘記簽名的狀況會有改善。

大考中心今年7月召開考試委員會時，主任周兆民就提到，112學年度的學測、分科測驗，會發給監試人員2張小卡，一張是請考生翻到第一頁，幫忙檢查有無簽名；另一張則是用於發現沒簽名時，可立即提醒考生。

周兆民當時解釋，會這麼做是因為監試人員若出聲、逐一檢查簽名，恐影響周遭考生情緒，以小卡的方式較不干擾。（編輯：陳清芳）1111102