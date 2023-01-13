補教：學測數A難度「回歸正常」 薪水題列舉即可

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（中央社記者陳至中台北13日電）去年學測數學A考得太難，滿級分人數不到1%，遭到教育團體和立委批判。補教分析今年（112學年度）考題，認為難度「回歸正常」。其中應用題型考公司薪水計算，直接列舉到第36個月就能解題。

得勝者文教今天舉辦記者會分析學科能力測驗各科試題，補教教師解創智表示，整體而言數學A較去年簡單，五標預估依序是12、10、6、4、3，其中頂標、前標估較去年提高2級分。

解創智說：「去年over（超過）了一點，今年應該是合理的。」媒體追問未來數學A難易趨勢，他表示，大考中心應該會再觀察「市場反應」。他個人則評估，長久下來會維持在今年的難易度，「應該就hold在這裡。」

解創智指出，數學A是為理組學生設計，一直都是「決勝在幾何」，尤其新課綱融入計算器教學，代數能力不用特別傑出，「再怎麼算，還是算不贏計算器。」因此幾何觀念和圖形能力，才是決勝關鍵，今年考題也凸顯這點，約6成題目都是考幾何。

其中多選題第7題，要考生分析甲、乙兩種調薪方式。解創智說，與其列出一個通式，不如直接依照時間序列舉，畢竟選項最多只問到第3年（第36個月），「這是大考常玩的手腕」。他也幽默地說，雖然這樣的調薪情境，多數人一輩子也用不到，但仍能測驗出學生的分析能力。

另一個特色是，雖然學測至今仍不能帶計算器進入考場，但連續2年都考出與計算器相關的題目。今年單選第一題，就考到按完某正整數後連續按「根號」鍵3次的情況。解創智分析，其實就是以計算器的操作來敘述數學題目，符合新課綱的內涵。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年數A整體而言雖仍是「中偏難」，但命題較去年「親民」，例如每一大題的第一題都是簡單觀念，讓考生不會在一開始就亂了陣腳。

全中教也提到，今年空間題型較多，空間感較差的學生，可能稍微吃虧。素養應用計算機題以文字操作出現，屬於基本題型，但無操作經驗學生恐無法理解，持續建議未來將計算機實機操作納入考試，而非文字操作。

全國教師會（全教會）解題團隊也認為，今年數A難度較去年簡單，試題可說中規中矩，難易適宜有層次，著重概念與理解，預估分數可能上升。（編輯：陳政偉）1120113

全國教師會（全教會）解題團隊13日分析，112學年度學測數A難度較111年簡單，試題可說中規中矩，難易適宜有層次，著重概念與理解，預估分數可能上升。（全教會提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年1月13日