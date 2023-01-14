學測國綜結合時事考國防分析 教師：課外題材多整體偏難

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112學年度學測國綜選用清末洪繻的「籌海議」，分析台灣攻守情勢，解題老師認為是少見的題材。圖為考生考完後步出台師大試場。中央社記者張新偉攝 112年1月14日

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（中央社記者陳至中台北14日電）俄烏戰爭持續，台海議題也備受社會關注，112學年度學測國語文綜合能力測驗選用清末洪繻的「籌海議」，分析台灣攻守情勢，適合在何處誘敵深入等，解題老師認為是少見的題材。

全國教師會解題團隊、屏東高中教師蔡佩真表示，今年國綜整體偏難，課外題材眾多，考驗學生閱讀理解和應用分析能力。學生平時要大量閱讀，考試時須非常專注，尤其是同一題中有多個文本時，要仔細分析才能應答。

國綜第15到17題，選用洪繻的「籌海議」，主要內容是論述台灣該如何防禦外敵，從地形特徵分析台北、台中、台南等地的攻守情勢，認為若要「誘之登岸而設伏殲之」，台北會比其他地方更有利。

蔡佩真指出，洪繻的「鹿港乘桴記」是高中15篇共同選文之一，學生對作者應不陌生，但這次是選用洪繻的另一個文章，論述清末台灣攻守情勢，結合近年時事議題，是今年的難題之一。

國綜第15到17題，選用洪繻的「籌海議」，主要內容是論述台灣該如何防禦外敵。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

得勝者文教補教老師陳怡樺表示，「籌海議」就是論述台灣要跟別人怎麼打，某種程度呼應現在比較緊張的兩岸情勢。出題者藉此提醒學子，古代人也面臨過同樣的狀況，是蠻有意思的出題方式。

陳怡樺以「籌海議」為例，認為今年國綜的難度在於文本本身，而非選項誘答性，選材包括國防、天文、醫學等，跨越多個領域，還有大量圖表和複數文本分析。考生須有很好的耐心，沉著穩定作答，不然寫起來會很辛苦。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年國綜命題課程內容下降，取而代之的是作者相關的延伸閱讀。例如15到17題的「籌海議」，13到14題林文月「京都的庭園」，23到25題焦桐「禁忌的親密關係」等，都是課本選文延伸出來的相關作品。

學測國文科分成「國語文綜合能力測驗」與「國語文寫作能力測驗」兩節施測，因此各解題團隊要等兩節都考完後，才能綜合分析今年國文科難度和評估五標。（編輯：陳政偉）1120114