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學測第3天 數學B、社會登場

2023/1/15 09:01
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（中央社記者陳至中台北15日電）112學年度學科能力測驗（學測）今天進入第3天，依序考數學B、社會科，屬於傳統文組科目。大考中心提醒，氣溫驟降，考生務必多帶保暖衣物應試。

112學年度是「新型學測」上路的第2年，共11.8萬人應試，較去年（111學年度）小幅增加約2000人。1月13日、14日已考了5節，今天進入第3天，上午考數學B，下午考社會。

大考中心主任周兆民表示，根據中央氣象局預報，今天溫度會急遽下降，提醒考生多帶保暖衣物，尤其是北部考生，一定要注意早上開始，溫度就會一路下滑。

周兆民並提醒考生，最後一天考試也不能大意，須留心試場規則，包括攜帶應試有效證件，考試時避免隨身攜帶通訊器材等，也要記得在答案卷上簽名。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，今年學測仍不開放家屬陪考。但比照去年的指定科目考試，開放確診（輕症、無症狀）及快篩陽性考生應試。根據大考中心統計，昨天約有400名確診考生被安排到「居護考區」，另有50餘人臨時快篩陽性，安排到原考區的第2類防疫試場。（編輯：管中維）1120115

#周兆民
#大考中心
#中央氣象局
周兆民
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