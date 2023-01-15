學測數學B情境題多 廣告間距、單點透視法入題

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（中央社記者陳至中台北15日電）112學年度學測今天進入第3天，數學B情境題多，包括電子看板輪播廣告間距、期中考成績排序，混合題取材單點透視法。協助大考中心審題的高中教師認為，整體而言「中間偏易」。

大學入學考試中心邀請高中老師入闈協助審題，根據大考中心提供的資料，審題教師表示，數學B強調數學知識在日常生活中的運用，這次數學B完全掌握課綱精神，且文字量不大，不會造成閱讀負擔，多數試題不須使用艱澀的數學知識，也沒有複雜的計算過程。

審題教師指出，數學B有大量情境題，融入考生的生活經驗中，包括第3題，測量兩棟大樓間的繩索長度；第4題，期中考的成績排序；第7題，手電筒照射的光線邊緣形狀；第8題，電子看板輪播廣告間距；第16題，摺紙求三角形面積。

第18到20題組最具鑑別高分組能力，以「單點透視法」為背景，題目循序漸進地說明把立體空間的形象表現在平面上的繪圖方法。審題教師認為，考生須有耐心閱讀題目並理解題意，進而運用資料線索作答，由於是整份試卷的最後一部分，作答速度將是這題的關鍵。

大考中心邀請的試考生也認為整份試卷「中偏易」，具備一定數學原理知識和計算能力，就能解出大多數試題，有助於讓學生更願意接近數學。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，數學B的生活情境題和去年一樣多，但整體難度提高，預估頂標、前標會下降1級分。

對於考生最怕的混合題，全中教指出，今年混合題計算量較大，但題意清楚，在閱讀理解後用國中幾何觀念即可下手，並利用比例關係求得答案，難度其實是「中等」。

全國教師會解題團隊指出，今年題型具備創新具素養導向，重情境閱讀理解，數學B特有單元命題明顯，難易度與去年相似。

台北市高中數學科教師群認為，這份試卷將近一半的題目是用簡易情境化的敘述包裝，題目文字量及計算量都適中，敘述簡單明確，考生看了比較不會害怕，預估底標級分將提升。希望大考中心未來在命題數學B時，能夠維持今年的難易度。（編輯：管中維）1120115