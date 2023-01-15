學測南部太熱考生盼開冷氣 大考中心：無法臨時開

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（中央社記者陳至中台北15日電）冬季舉辦學測，歷年都不開冷氣，但今年南部氣溫炎熱，加上要戴口罩，許多考生反映悶熱難耐；大考中心解釋，開冷氣涉及大量事前準備，且要讓考生有機會申請非冷氣試場，因此無法臨時開啟。

台灣青年民主協會（青民協）昨天深夜在臉書（Facebook）專頁指出，學測第2天（1月14日）高雄、嘉義、彰化、台東等地，高溫達攝氏30度，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，要全程戴口罩，部分考生反映寫到頭暈、缺氧、呼吸困難。

青民協呼籲，近年氣候越來越極端，一月高溫機率也不小，建議大考中心建立氣溫標準，試場達一定溫度就可開冷氣，而非只以季節決定。

對此，大考中心主任周兆民今天接受媒體聯訪解釋，學測在1月舉辦，且考生人數多，在沒有前置作業準備下，無法臨時單獨開放試場的冷氣；不過大考中心有授權監試人員適時開啟窗戶和前後門，加強教室通風。

周兆民以7月的分科測驗為例，若要全面開放冷氣試場，在事前必須檢測每一間教室，確保冷氣運行正常，不能有噪音、滴水干擾，且要請台電公司確保學校供電無虞，電力不能出現問題；在這些前置作業未完善前，若臨時開冷氣，可能反造成負面影響。

周兆民也提到，每名考生的冷熱感知都不同，為了確保考試公平，分科測驗（前身為指考）全面開放冷氣時，也要讓不想吹冷氣的學生可申請到非冷氣試場。

至於為何試場不能開電風扇，周兆民解釋是防疫考量，從民國109年指考之後的大型考試都是如此，專家擔心會影響病毒的氣溶膠傳播。

周兆民表示，確實近年氣溫變化大，1月的學測也可能天氣炎熱，大考中心將研議相關措施；他也提到，疫情結束後，考生不必戴口罩，教室可開電扇，應能改善試場悶熱情況。

另外，媒體問及高雄考區學生反映，考試期間受社區廣播干擾，周兆民表示，考分區已立即處理，並和警察單位、里長反映，受影響考生可依簡章規定提出申訴。（編輯：陳仁華）1120115