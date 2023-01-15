學測社會科時事題多 台灣晶片優勢、鍵盤論政入題

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（中央社記者陳至中台北15日電）112學年度學科能力測驗社會科出現大量時事題和跨科整合題，包括述及台灣晶片生產優勢、西班牙流感的起源、民主國家興起的「鍵盤行動參與」等。

大學入學考試中心邀請高中老師入闈協助審題，根據大考中心提供的資料，審題教師指出，今年社會科出現許多時事題，強調結合生活經驗與社會脈動。

地理部分出現許多在地取材，例如第32、33題透過歌手林強的「向前走」歌詞，帶出加工出口區、外籍移工等不同時代文本，讓考生判讀人口移動地圖。

近來「護國神山」台積電表現亮眼，赴美國設廠更是受到國際關注。學測社會科第38、39題就舉出台灣晶片在全球供應鏈的優勢，引導考生分析其他國家難以複製台灣經驗的原因。

台灣原住民族部落在政策和天災下有多次遷移，第42到45題以賽德克族為例，讓考生結合跨領域知識，在歷史脈絡、當代地理空間特性下，呈現出族群的生活樣貌與處境。

第46到47題，敘述民主國家興起的「鍵盤行動參與」，雖有助於提升公共參與頻率，卻也衍生「同溫層」和謾罵的現象，不同立場的人彼此敵對。

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與疫情相關的議題，也進入今年社會科考題。第60到62題組提及1918年爆發的「西班牙流感」，並非起源自西班牙，卻因為西班牙沒有參加各國戰爭，沒有媒體審查限制疫情報導，其他國家大量轉載西班牙新聞後，導致世人誤解。題目延伸要求考生自行設計並畫出地圖圖例，被審題老師認為是學測第一次出現的命題方式。

社會科難易度方面，審題老師認為歷史部分鑑別度高，考驗高層次資料統整與應用能力；地理部分「中等偏難」，鑑別度重點在畫圖題；公民與社會部分「中偏易」，但因增加非選擇題組，鑑別度應比往年高。（編輯：張雅淨）1120115